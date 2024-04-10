Aslan’da bayram var!

G.Saray altyapısından yetişen Emin Bayram, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo forması ile iyi sınavlar verdi. İç transferde Muslera ve Torreira ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yerli oyuncuları Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in ücretlerinde iyileştirmeye gitti.Belçika'da başarılı bir sezon geçiren Emin, gelişim sağladı ve Okan Buruk'un gözüne girdi. 2003 doğumlu genç milli stoper, yeni sezonda A Takım rotasyonunda daha fazla şans bulacak. Sözleşmesi uzatılacak olan 21 yaşındaki futbolcu, Nelsson ve Davinson Sanchez'e yüksek bir teklif gelmesi durumunda da stoper kadrosunda güvenlik önlemi olarak yer alacak.üper Lig'de Hatayspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da sergilenen futbol, teknik heyeti memnun etmemişti. Okan Buruk, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'da ilk 11'ini değiştirdi.Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu tercih edildi.