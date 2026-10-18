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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Aslan’da Leao şoku!

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Aslan’da Leao şoku!
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G.Saray'da Leao şoku yaşandı. Maça yedek soyunan Portekizli sol kanat, 61. dakikada Sane'nin yerine dahil oldu. Arka adalesini tutan 27 yaşındaki oyuncu, sakatlanarak kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla 77'de oyundan alındı. 16 dakika sahada kalan Leao'nun MR'ı çekilecek. Oyuncunun çarşamba Lille ve önümüzdeki haftaki Fenerbahçe derbisinde olup olmayacağı kontrollerden sonra netlik kazanacak. Okan Buruk, Leao'nun zeminden dolayı ayağının kayıp sakatlandığını ve ağrı hissetiğini açıkladı.

LEAO 16 DAKİKADA NE YAPTI?

8 TOPLA BULUŞMA
%83 İSABETLİ PAS
1 BAŞARISIZ KONTROL

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #LEAO
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Aslan’da Leao şoku!
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