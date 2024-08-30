Aslan’dan 2 bomba birden!

Boys'a elenen Galatasaray'da operasyon başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansını yeterli bulmadığıKöhn'ün 450 bin Euro olan garanti ücretini Alman ekibi ödeyecek. Werder Bremen sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Alman sol bekin bonservisini alma hakkına sahip. Köhn yerine Monaco'dan İsmail Jakobs anlaşma yapıldı.29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferi imzaya kaldı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediğiLeicester City ve Crystal Palace'ın ilgisini çekmiş, ancak İngiltere'deki vergi sorunu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.