Aslan’dan 2 bomba birden!

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Boys'a elenen Galatasaray'da operasyon başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansını yeterli bulmadığı Derrick Köhn kiralık olarak Werder Bremen'e gönderildi.
Köhn'ün 450 bin Euro olan garanti ücretini Alman ekibi ödeyecek. Werder Bremen sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Alman sol bekin bonservisini alma hakkına sahip. Köhn yerine Monaco'dan İsmail Jakobs anlaşma yapıldı.
Cimbom 25 yaşındaki Senegalli yıldızı satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiralıyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Mario Hermoso ile 2+1 yıllık el sıkışıldı.
29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferi imzaya kaldı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha,
Leicester City ve Crystal Palace'ın ilgisini çekmiş, ancak İngiltere'deki vergi sorunu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu kiralık olarak Lyon'a gönderiliyor.