Aslan’dan yılın bombası Osimhen

Galatasaray yönetimi, transferin son anlarında büyük bir operasyona başladı.Kulüple de anlaşan Cimbom, Osimhen'i renklerine bağladı, İşte 100 milyon Euro piyasa değeri bulunan dünyaca ünlü futbolcunun transferinin detayları…ekibinde uzun süredir başkanyeni teknik direktör Antonio Conte ile kavga etti.ile yaşanan bu kavganın ardından Nijeryalı oyuncunun 9 numaralı forması, yeni transfer Lukaku'ya verildi ve Osimhen ile ipler gerildi.U19 takımına gönderilirken Osimhen'in de Napoli'de neredeyse arasının açık olmadığı kimse kalmadı. Ayrılık için tam yetki alan menajeri, İngiliz ekibi Chelsea'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ile görüştü. 25 yaşındaki golcü,pes etme noktasına getiren oyuncudan bonservis bedeli istenmesinden bile vazgeçilirken, G.Saray yıllıkmaaşı kabullendi.görüşmelerin ardından yönetici İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, menajer Gardi ve Okan Buruk,Dün gece yarısı özel uçakla İstanbul'a getirilen Osimhen, kontrolden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.Erling Haaland: 180 milyon EuroKylian Mbappe: 180 milyon EuroLautaro Martinez: 110 milyon EuroVictor Osimhen: 100 milyon EuroHarry Kane: 100 milyon Euro2021'de Napoli-Inter maçında rakip futbolcu Skriniar ile çarpışan Osimhen, ameliyata alınırken yüzüne 6 plaket ve 18 vida takıldı. Bu operasyonun ardından oyuncu maske ile kendini koruyor.Yıldız oyuncu, 2014-15'te 17 Yaş altı Dünya Kupası'nda 10 golle krallık koltuğuna otururken 2022- 23'te de Serie A'da 26 defa ağları sarsıp gol kralı olmuştuİtalya seferine katılan Okan Buruk da Osimhen ile yüz yüze görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer görüşmeleri için yönetici Abdullah Kavukcu ile birlikte İtalya'da kaldı.Galatasaray'ın büyük ses getiren Osimhen transferi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nın daha önce golcü futbolcuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini yere atmazdı. İngiltere'ye giderse bunu değiştirmesi lazım" ifadelerini kullanmış,yorumunu yapmıştı.OSIMHEN transferi ile birlikte G.Saray'da tüm planlar da değişecek. Herkesin merak ettiği soru şu: Yeni sistem nasıl olacak?Bu arada sakatlanan İcardi, dün Arjantin'e gitti.ÜÇLÜ savunmaya göre de transfer hamlelerinde değişim yaşandı, yönetimin rotası Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro oldu. 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için Fransız kulübü ile temaslar kurulurken,Alexsandro, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı.