Aslan’dan yılın bombası Osimhen

Galatasaray yönetimi, transferin son anlarında büyük bir operasyona başladı. İtalyan ekibi Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile anlaşan sarı-kırmızılı yönetim İtalya'ya çıkarma yaptı.
Kulüple de anlaşan Cimbom, Osimhen'i renklerine bağladı, İşte 100 milyon Euro piyasa değeri bulunan dünyaca ünlü futbolcunun transferinin detayları…
İTALYAN
ekibinde uzun süredir başkan Aurelio De Laurentiis ile arası açık olan Victor Osimhen,
yeni teknik direktör Antonio Conte ile kavga etti.
CONTE
ile yaşanan bu kavganın ardından Nijeryalı oyuncunun 9 numaralı forması, yeni transfer Lukaku'ya verildi ve Osimhen ile ipler gerildi.
OYUNCU
U19 takımına gönderilirken Osimhen'in de Napoli'de neredeyse arasının açık olmadığı kimse kalmadı. Ayrılık için tam yetki alan menajeri, İngiliz ekibi Chelsea'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ile görüştü. 25 yaşındaki golcü, Londra takımı ile anlaşamayınca ortada kaldı.
İKNA İÇİN OKAN BURUK DA GİTTİ
Kulüptekileri
pes etme noktasına getiren oyuncudan bonservis bedeli istenmesinden bile vazgeçilirken, G.Saray yıllık 11 milyon Euro'luk
maaşı kabullendi.
SON
görüşmelerin ardından yönetici İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, menajer Gardi ve Okan Buruk, oyuncunun transferini resmiyete kavuşturmak için İtalya'ya gitti.
Dün gece yarısı özel uçakla İstanbul'a getirilen Osimhen, kontrolden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
AVRUPA'NIN EN PAHALI 4. GOLCÜSÜ
Erling Haaland: 180 milyon Euro
Kylian Mbappe: 180 milyon Euro
Lautaro Martinez: 110 milyon Euro
Victor Osimhen: 100 milyon Euro
Harry Kane: 100 milyon Euro
MASKENİN HİKAYESİ
2021'de Napoli-Inter maçında rakip futbolcu Skriniar ile çarpışan Osimhen, ameliyata alınırken yüzüne 6 plaket ve 18 vida takıldı. Bu operasyonun ardından oyuncu maske ile kendini koruyor.
2 GOL KRALLIĞI VAR
Yıldız oyuncu, 2014-15'te 17 Yaş altı Dünya Kupası'nda 10 golle krallık koltuğuna otururken 2022- 23'te de Serie A'da 26 defa ağları sarsıp gol kralı olmuştu
BURUK, İTALYA'DA KALDI!
İtalya seferine katılan Okan Buruk da Osimhen ile yüz yüze görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer görüşmeleri için yönetici Abdullah Kavukcu ile birlikte İtalya'da kaldı.
MOURİNHO'NUN DEDİKLERİ GÜNDEM OLDU!
Galatasaray'ın büyük ses getiren Osimhen transferi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nın daha önce golcü futbolcuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini yere atmazdı. İngiltere'ye giderse bunu değiştirmesi lazım" ifadelerini kullanmış, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım"
yorumunu yapmıştı.
İcardi ile oynayacakİcardi oynayacak sistem değişiyorsistem
OSIMHEN transferi ile birlikte G.Saray'da tüm planlar da değişecek. Herkesin merak ettiği soru şu: Yeni sistem nasıl olacak? Bu noktada 3-5-2 formatına geçecek olan Okan Buruk, iki ünlü golcüyü birlikte oynatacak.
Bu arada sakatlanan İcardi, dün Arjantin'e gitti.
SAVUNMADA ROTA ALEXSANDRO
ÜÇLÜ savunmaya göre de transfer hamlelerinde değişim yaşandı, yönetimin rotası Lille forması giyen Alexsandro Ribeiro oldu. 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için Fransız kulübü ile temaslar kurulurken, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerildi.
Alexsandro, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı.