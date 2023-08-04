Aslan’ın gençliğe karşı imtihanı!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana, genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Cimbom'un Zalgiris'le oynadığı rövanş maçındaki ilk 11'inin yaş ortalaması 26 olurken, Slovenlere karşı verilecek mücadelede takıma katılacak isimlerle birlikte rakamın 27'nin üzerine çıkma ihtimali yüksek. Ljubljana'nın 11'inin yaş ortalaması 23,5 genel ortalaması da 23,1. 30 yaş üstünde sadece 1 oyuncusu var, 23 yaş altında ise 14 futbolcusu bulunuyor.18 bin 135 kişilik SR Stozice Stadyumu'nda oynayan Ljubljana, 5 sezonun ardından geçen yıl ligde şampiyon oldu.direktörlüğe yeni gelen Joao Henriques'in Avrupa tecrübesi, Ljubljana ile başladı.sezonun en skoreri Kvesic'le (13 gol-10 asist) sözleşme uzatamayan Sloven ekibi, büyük kan kaybı yaşadı.transfer İsrailli Saar Fadida (3 maç-3 gol) bu sezon takımın en çok dikkat çeken ismi.milyon Euro'luk kadro değeri bulunurken en kıymetli oyuncuları 1.3 milyon Euro ile Marcel Ratnik (19 yaş) ve Max Elsnik (25 yaş).yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi, Avrupa'daki en büyük başarısı olarak dikkat çekiyor.Zalgiris'i eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşen sarı-kırmızılı ekibin rakibini saf dışı bırakması durumunda play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.Antwerp (Belçika) Rakow (Polonya)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs) Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail) Molde (Norveç)-Klaksvik (Faroe Adaları)