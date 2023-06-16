Aslan’ın ihtiyar delikanlısı

Futbolun değişmez kuralı "sözü Fernando Muslera ile Galatasaray'da hayat buluyor. 37 yaşında olmasına rağmen rakiplerini gölgede bırakan kaptanın bu sezonki oyunu, onu uluslararası arenanın en iyileri arasına taşıdı.Muslera, bu alandaİlk sırada Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen (26) bulunurken liste Lazio'dan İvan Provedel (21) ve Manchester United'dan De Gea (17) şeklinde devam etti. Kalesini 16 maçta kapatıp şampiyonluğun mimarlarından olanTecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takıma geldiği 2011-12 sezonunda oynadığı 33 mücadelenin 17'sinde gol yemeyerek kariyerinin zirvesini görmüştü.Zorlu yarış sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kasasını da doldurdu… 168 milyon TL sıcak paraya, Şampiyonlar Ligi gelirleri de eklenecekkan Buruk'un Aslanları, ligde 28 galibiyet-4 beraberliğin karşılığında şampiyonluk ipini göğüslerken hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu. TFF'nin belirlediği yönetmeliğe göre Galatasaray,Böylece rakam 168.2 milyon TL'ye ulaştı.Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Galatasaray,Gruplara adını yazdırmak için 3 takımı saf dışı bırakması gerekecek. Ayrıca bu kalemlere 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri eklenecek. Böylelikle sarı- kırmızı takımın kazanacağı