Aslan’ın ihtiyar delikanlısı

Futbolun değişmez kuralı "Atanınla tutanın iyi olursakazanırsın" sözü Fernando Muslera ile Galatasaray'da hayat buluyor. 37 yaşında olmasına rağmen rakiplerini gölgede bırakan kaptanın bu sezonki oyunu, onu uluslararası arenanın en iyileri arasına taşıdı. Oynadığı33 karşılaşmanın 16'sındagol yemeyerek ligin zirvesineyerleşen Muslera, bu alanda Napoli'den Alex Meret ile beraberAvrupa'nın da en başarılı 4numaralı kalecisi oldu. İlk sırada Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen (26) bulunurken liste Lazio'dan İvan Provedel (21) ve Manchester United'dan De Gea (17) şeklinde devam etti. Kalesini 16 maçta kapatıp şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera,ayrıca son 11 yılının da en iyiderecesine imza attı. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takıma geldiği 2011-12 sezonunda oynadığı 33 mücadelenin 17'sinde gol yemeyerek kariyerinin zirvesini görmüştü.
ÇILGIN GELİR
Zorlu yarış sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kasasını da doldurdu… 168 milyon TL sıcak paraya, Şampiyonlar Ligi gelirleri de eklenecek Okan Buruk'un Aslanları, ligde 28 galibiyet-4 beraberliğin karşılığında şampiyonluk ipini göğüslerken hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu. TFF'nin belirlediği yönetmeliğe göre Galatasaray, galibiyetlerinkarşılığında 64.4,beraberlikler için 4.6 milyonTL gelir elde etti. Böylece69 milyon TL kazandı. 33.2milyon TL şampiyonluködülü (birincilik) alan sarıkırmızılılar,66 milyon TLde şampiyonluk primi (herşampiyonluk için 2.86 milyonTL) aldı. Böylece rakam 168.2 milyon TL'ye ulaştı.
AVRUPA ARENASI PARA DEMEK
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. öneleme turundan itibaren katılacak. Gruplara adını yazdırmak için 3 takımı saf dışı bırakması gerekecek Cimbom,başarması halinde15.6 milyon Euro (398 milyonTL) ayakbastı ücretinicebine koyacak. Ayrıca bu kalemlere 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri eklenecek. Böylelikle sarı- kırmızı takımın kazanacağı toplam para 900 milyonTL'yi bulacak.