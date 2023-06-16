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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Aslan’ın ihtiyar delikanlısı

UĞUR ÇEM
Aslan’ın ihtiyar delikanlısı

12. sezonunda 6’ncı Süper Lig zaferini yaşayan Fernando Muslera, performansıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı

Futbolun değişmez kuralı "Atanınla tutanın iyi olursa kazanırsın" sözü Fernando Muslera ile Galatasaray'da hayat buluyor. 37 yaşında olmasına rağmen rakiplerini gölgede bırakan kaptanın bu sezonki oyunu, onu uluslararası arenanın en iyileri arasına taşıdı. Oynadığı 33 karşılaşmanın 16'sında gol yemeyerek ligin zirvesine yerleşen Muslera, bu alanda Napoli'den Alex Meret ile beraber Avrupa'nın da en başarılı 4 numaralı kalecisi oldu. İlk sırada Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen (26) bulunurken liste Lazio'dan İvan Provedel (21) ve Manchester United'dan De Gea (17) şeklinde devam etti. Kalesini 16 maçta kapatıp şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera, ayrıca son 11 yılının da en iyi derecesine imza attı. Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takıma geldiği 2011-12 sezonunda oynadığı 33 mücadelenin 17'sinde gol yemeyerek kariyerinin zirvesini görmüştü.

ÇILGIN GELİR
Zorlu yarış sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kasasını da doldurdu… 168 milyon TL sıcak paraya, Şampiyonlar Ligi gelirleri de eklenecek
Okan Buruk'un Aslanları, ligde 28 galibiyet-4 beraberliğin karşılığında şampiyonluk ipini göğüslerken hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu. TFF'nin belirlediği yönetmeliğe göre Galatasaray, galibiyetlerin karşılığında 64.4, beraberlikler için 4.6 milyon TL gelir elde etti. Böylece 69 milyon TL kazandı. 33.2 milyon TL şampiyonluk ödülü (birincilik) alan sarıkırmızılılar, 66 milyon TL de şampiyonluk primi (her şampiyonluk için 2.86 milyon TL) aldı. Böylece rakam 168.2 milyon TL'ye ulaştı.

AVRUPA ARENASI PARA DEMEK
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak. Gruplara adını yazdırmak için 3 takımı saf dışı bırakması gerekecek Cimbom, başarması halinde 15.6 milyon Euro (398 milyon TL) ayakbastı ücretini cebine koyacak. Ayrıca bu kalemlere 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri eklenecek. Böylelikle sarı- kırmızı takımın kazanacağı toplam para 900 milyon TL'yi bulacak.

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Aslan’ın ihtiyar delikanlısı
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