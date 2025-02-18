Aslan’ın kafası derbide!

SÜPER LİG'DE YILIN MAÇINDA G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ 24 ŞUBAT'TA KONUK EDECEK



'OSIMHEN'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kaptan Fernando Muslera, maçın ardından günün kahramanı Osimhen'in maskesini alarak sevince katıldı. Uruguaylı file bekçisi sonra da şunları söyledi: "Devre arasındaki değişikliklerle kazandık. Sonra büyük bir maç bizi bekliyor. Alkmaar karşısında taraftarın desteğini bekliyoruz. Osimhen'in maskesini takmak istedim, hep mücadele ediyor, hepimiz ona teşekkür ediyoruz."





DURAN TOPLARDA AVRUPA'NIN KRALI

Osimhen'in attığı ikinci gol, duran top organizasyonundan geldi. Galatasaray, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla duran top golü (24) kaydeden takım ünvanını aldı (8 penaltı, 7 korner, 6 serbest vuruş, 3 taç.)



HEM ATIYOR HEM KAZANDIRIYOR!

ÇAYKUR Didi Stadı'nda Osimhen klasını konuşturup 3 puanı getirdi. Nijeryalı oyuncu bu sezon ligde toplamda 14 gole ulaşırken takımının hanesine 16 puan yazdırmayı başardı.





'HAKEME PASAPORT KONTROLÜ YAPMAM'

OKAN Buruk, derbiyi yönetecek hakemin Türk mü yoksa yabancı mı olacağıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Ben teknik direktörüm, sahaya bakıyorum. VAR'da da olsa, uzaydan da gelse benim için fark etmez. Kararı TFF ve kulüpler verecektir. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. Kimin kafasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Sahadaki hakemin pasaportu benim için önemli olmayacak, pasaport kontrolü yapmıyorum."



DEPLASMANDA 10 NUMARA!

BU sezon deplasmandaki yenilmezlik serisine devam edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un talebeleri ligdeki 11. dış saha maçından 10. galibiyetini alırken 1 kez de berabere kaldı.



REKORUN ADI GALATASARAY

6 puan farkla F.Bahçe derbisine yüzünü çeviren G.Saray, dünkü galibiyetle bir de rekora imzasını attı. Bu sezonki 23 maçta 20 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde ilk 23 müsabakada 20 galibiyet bulan ilk takım oldu.