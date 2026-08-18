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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Aslan’ın Leao planı hazır!

Okan Buruk, transferin bitmesi halinde 27 yaşındaki oyuncuyu sol kanada atacak. Barış Alper ise Sane’nin yerine sağa geçecek. Aralıksız çalışan yönetim, Milan ile pazarlık masasında

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın Leao planı hazır!
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Yeni 10 numarası Batrakov dışında hücum hattına sol açık ve yedek forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, transferde gaza bastı. Osimhen'e yedek olabilecek isimlerde +4 kontenjana bakan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altı yabancıların yüksek maliyetinden dolayı Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül'ün durumunu takip ediyor. Sol açıktason alternatif olarak NoaLang'ı gören Aslan, biraydır peşinde olduğuRafael Leao'dan isevazgeçmedi. 50 milyon Euro'da direten Milan'la tekrar görüşülecek ve 40 milyon Euro seviyesinde anlaşma zemini aranacak.

LEROY SANE İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBEDECEK
Sarı-kırmızılılar, Leao'yu kadrosuna katarsa, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu değişecek. Portekizli yıldız solda,Barış ise beklentileri bir türlükarşılamayan Leroy Sane'ninyerine sağ açıkta düşünülüyor. Leao için hâlâ masada olan yönetim, bir başka dünya yıldızı Marcus Rashford'u da gündeminde tutuyor ve Manchester United'ın beklentisini öğrenmeye çalışıyor.

WİLFRİED SİNGO'YA ADA'DAN TALİP ÇIKTI
NELSSON ve Jelert'i Avrupa'ya kiralık göndermeye hazırlanan Galatasaray'da Singo'ya İngiltere'den talip çıktı. Newcastle, Fildişili savunmacıyla ilgileniyor. Singo dışında Sallai, Jakobs ve Sara'yı takip eden kulüpler var. Sarıkırmızılılar, Singo'yu satması durumunda sağ bek takviyesi yapacak. Kafası karışık olan Torreira ile yüz yüze bir görüşme gerçekleşecek ve Uruguaylı yıldızın durumu netlik kazanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BARIŞ ALPER #OKAN BURUK #DENİZ GÜL #RAFAEL LEAO

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Aslan’ın Leao planı hazır!
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