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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Aslan’ın rotası Mame Thiam

Aslan’ın rotası Mame Thiam
BU sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mame Thiam, 11 kez ağları havalandırırken ligde İcardi ve Dzeko ile krallık yarışında... 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, forvet arayışındaki G.Saray'ın da radarına girdi. Bu sezonun sonunda Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için G.Saray yönetimi, devre arasında kapıyı çalarak teklif yapacak. Kariyerinde İnter, Juventus, PAOK, Empoli formaları da giyen Thiam, 2019-20 sezonunda F.Bahçe'de ter dökerken 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans göstermişti. Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımının son yıllardaki sürükleyici ismi durumunda...

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Aslan’ın rotası Mame Thiam
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