Aslan’ın yeri hep zirve!

Konyaspor deplasmanında 4-0'lık görkemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 12 yıl sonra bu rekabetteki en farklı zaferini aldı ve ligde haftayı lider kapatmayı garantiledi. İki duran top golüyle fark yaratan Aslan, milli ara sonrasında büyük bir çıkış yakalayıp kayıpsız zirve yürüyüşünü sürdürdü. En yakın rakibi Amed'e maç fazlasıyla 5 puan fark attı. Sarıkırmızılıların başında 150 galibiyet barajını aşan son 4 sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk ile Galatasaray, bu sezon da ilk 10 haftada hem takım hem de futbolcu olarak en zirvede yer aldı.

İşte öne çıkan istatistikler:

- Süper Lig lideri: 25 puan

- Rakip ceza sahasında en çok topla buluşan ekip: 36

- En fazla net gol pozisyonu yakalayan kulüp: 68

- En yüksek gol beklentisine sahip takım (xG): 23.5 xG

- Duran toplardan en çok gol atan kulüp: 8

- Maç başına en fazla şut atan ekip: 22

- Gol krallığında zirvede: Victor Osimhen (9)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör