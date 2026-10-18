Aslan’ın yüzü güldü

3 puanı alıp zirvede kalan Aslan, önce Lille ardından F.Bahçe ile karşılaşacak

'GALATASARAY'DA OLMAK MUTLULUKTUR'

Başkent'te Galatasaray'a hayat öpücüğü veren Deniz Gül, maç sonrası galibiyetten ötürü büyük sevinç yaşadığını söyledi. Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten 22 yaşındaki santrfor, "Sonunda 3 puanı almayı başardık. Çok mutluyum gerçekten. Çok mutluyum Galatasaray'da. Her gün daha iyiye gidiyorum" diye konuştu.

CİMBOM ALTIN BULDU

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı 6 müsabakayı da 3 puanla kapattı. 2019- 2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Söz konusu mücadelenin ardından rekabette son 6 karşılaşmayı da Aslan galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.



SANE YİNE SAÇ BAŞ YOLDURDU

Barcelona yenilgisi sonrası tepkilerin odağına oturan Leroy Sane, ilk 11'de sahaya çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında da varlık gösteremedi. 30 yaşındaki oyuncu, 45+1. dakikada Osimhen'in pasında kale önünde çok net bir fırsatı dışarı gönderdi. Rakip kaleye isabetli şut atamayan Sane, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti. 1 orta denemesi yaparken onda da adresi tuttaramadı. 61. dakikada yerini Leao'ya bırakan Alman oyuncu, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.



UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK

Barcelona maçı 4-1 kaybedilmesine rağmen önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, Ankara'da yine çok kritik pozisyonlarda kalitesini konuşturdu. İlk yarıda 3 net fırsatta Gençlerbirliği oyuncularına izin vermeyen milli file bekçisi, toplamda 6 kurtarış gerçekleştirdi.

'KRİTİK VİRAJA GİRİYORUZ'

MAÇIN yıldızlarından biri olan Uğurcan Çakır, önlerindeki iki zorlu maça dikkat çekti. Tecrübeli kaleci, "Çarşamba günü Lille ile oynayacağız, bizim için çok kritik bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta istediklerimizi yapamadık. Sonra Fenerbahçe maçı. Onlar da yorgun olacak. Biz elimizden geleni yapıp, iyi çalışıp, iyi dinlenip hazır olmaya çalışacağız. Lille ve Fenerbahçe maçları çok kritik. İnşallah galibiyetle ayrılırız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör