Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün evlendi. 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'da gerçekleşen düğün töreninde Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitlerini teknik direktör Fatih Terim, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve hocası Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Mardin 1969'da oynayan eski takım arkadaşı Emre Taşdemir yaptı.

G.Saraylı bütün futbolcular düğüne katılırken ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yerini aldı. Dursun Özbek yaptığı konuşmada, "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun" ifadelerini kullandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör