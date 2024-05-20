Aslantepe rekor kırdı

BU sezon iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için binlerce talep gelince sarı-kırmızılı kulüp görevlileri, çareyi telefonlarını kapatmakta buldu.Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.