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Giriş Tarihi: 28.10.2026

Aslantepe’de yan bakılmıyor

Evinde Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 41 maça yükselten G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe’ye karşı da RAMS Park’ta 7 kez kazandı, 5 yenilgi gö

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Aslantepe’de yan bakılmıyor
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Galatasaray, 2011 yılında açılan yeni stadyumunda ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısındaki üstünlüğünü korudu. RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 18 derbide sarı-kırmızılı ekip 7'nci zaferine ulaşırken, Fenerbahçe 5 galibiyette kaldı, 6 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

KONYA'DA LEAO SAHADA
BARIŞ Alper Yılmaz, derbide büyük fedakârlık gösterdi. Kas ağrılarına rağmen sahaya çıkıp büyük bir mücadele örneği sergileyen ve Osimhen'in golünün de pasını veren milli futbolcu, bu sezon üst üste ikinci asistine imza attı. 26 yaşındaki sol kanadın bu hafta tedavisinin yapılacağı öğrenilirken Konya deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor. Barış yerine Rafael Leao sahaya çıkacak

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #RAFAEL LEAO
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Aslantepe’de yan bakılmıyor
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