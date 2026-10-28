Aslantepe’de yan bakılmıyor

Galatasaray, 2011 yılında açılan yeni stadyumunda ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısındaki üstünlüğünü korudu. RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 18 derbide sarı-kırmızılı ekip 7'nci zaferine ulaşırken, Fenerbahçe 5 galibiyette kaldı, 6 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.



KONYA'DA LEAO SAHADA

BARIŞ Alper Yılmaz, derbide büyük fedakârlık gösterdi. Kas ağrılarına rağmen sahaya çıkıp büyük bir mücadele örneği sergileyen ve Osimhen'in golünün de pasını veren milli futbolcu, bu sezon üst üste ikinci asistine imza attı. 26 yaşındaki sol kanadın bu hafta tedavisinin yapılacağı öğrenilirken Konya deplasmanında riske edilmemesi bekleniyor. Barış yerine Rafael Leao sahaya çıkacak

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör