Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Attığı o gol bir neslin en güzel hatırasıdır
Giriş Tarihi: 10.11.2026

Attığı o gol bir neslin en güzel hatırasıdır

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
Attığı o gol bir neslin en güzel hatırasıdır
  • ABONE OL
Bir gazeteci olarak Cevad Prekazi'yi izlemenin keyfini hep yaşadım. Cevad, 'Eğer her maç koşsaydım, Real Madrid'de oynardım' sözüyle ne kadar gerçekçi bir insan olduğunu bizlere kanıtlamıştı. Monaco maçlarında sahneye çıkışı ve Köln'de 40 metreden attığı golü Avrupa klasiklerinde yerini alacaktır. G.Saray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunda rahmetli Prekazi'nin Eskişehir maçında attığı müthiş frikik golü, bugünkü şampiyonlukların fitilini ateşlemiştir. Cevad Prekazi, G.Saray'ın Avrupa fatihi olma yolculuğunun unutulmaz bir imza adamıdır. Muhteşem sol ayağıyla, attığı jeneriklik frikiklerle onu izleyenlerin gururla hafızasına kazınmıştır. Bir neslin G.Saray sevgisinin en güzel hatıralarından biridir. Huzur içinde uyu Cevad Prekazi. Tüm G.Saraylıların kalbi seni asla unutmayacaktır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Attığı o gol bir neslin en güzel hatırasıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA