Attığı o gol bir neslin en güzel hatırasıdır

gazeteci olarak Cevad Prekazi'yi izlemenin keyfini hep yaşadım. Cevad, 'Eğer her maç koşsaydım, Real Madrid'de oynardım' sözüyle ne kadar gerçekçi bir insan olduğunu bizlere kanıtlamıştı.G.Saray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunda rahmetli Prekazi'nin Eskişehir maçında attığı müthiş frikik golü, bugünkü şampiyonlukların fitilini ateşlemiştir. Cevad Prekazi, G.Saray'ın Avrupa fatihi olma yolculuğunun unutulmaz bir imza adamıdır. Muhteşem sol ayağıyla, attığı jeneriklik frikiklerle onu izleyenlerin gururla hafızasına kazınmıştır. Bir neslin G.Saray sevgisinin en güzel hatıralarından biridir. Huzur içinde uyu Cevad Prekazi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör