‘Avrupa’ mesajı!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, verdikleri sözleri tuttukları için mutlu olduğunu belirtti. 1 ay önce gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanıp, 5. yıldızı takacaklarını söylediğini hatırlatan Özbek, "Sadece bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası'nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" diye konuştu.



9 AYDA 63,6 MİLYON LİRA KÂR

GALATASARAY Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali-yönetsel- sportif raporun sunumunu gerçekleştirdi. Hatipoğlu, 9 aylık dönemde faaliyetlerden dolayı enflasyon muhasebesi uygulanmasının ardından 63,6 milyon Lira net kâr edildiğini vurguladı.