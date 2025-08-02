Avrupa’da üçüncü

Transferde tarihi bir adım atan G.Saray, bu sezon Avrupa'nın en yüksek bonservisini ödeyen 3. kulübü oldu. İlk 5'te yer alan Osimhen dışındaki 4 futbolcunun transferi Premier Lig'e gerçekleşti. Liverpool, Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i 125 milyon Euro'ya alırken İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'tan 23 yaşındaki Fransız forvet Hugo Ekitike'yi ise 95 milyon Euro'ya transfer etti. Bu iki oyuncunun ardından 75 milyon Euro ile Osimhen geliyor.

LİVERPOOL'DAN 250 MİLYON EURO

ALMAN Florian Wirtz, Fransız futbolcu Hugo Ekitike, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bu sezonki bonservis harcaması şimdiye kadar 250 milyon sterlini aştı