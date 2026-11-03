Ayakta kalmazsan kaybedersin!

Bundesliga'da
bir var bir yok kıvamında ilerleyen Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki hedef maçını kazanıp A.Madrid'den de puan alınca ufkunu açtı. Genç teknik adam Hoeness yönetiminde genelde 3-4-2-1
sistemini benimsiyorlar. Dış sahada olduklarında bunu sık sık iki kanat oyuncusunu da savunmaya çekerek beşli sisteme çevirme becerileri yüksek. Savunmayı kalabalık tutup, orta sahadaki dirençli isimlerle rakiplerin ceza sahası içi ve çevresine pas ile girmelerine engel oluyor Stuttgart.
Deniz ve El Khannouss'un forvet arkasından bir anda kanat hücumcusuna dönmesi özellikle hızlı ataklarda çok net görülürken en uçta ise G.Saray'ın da listesinde yer alan Demirovic hem şut hem de hava hakimiyeti ile ciddi bir tehdit.
Savunma zaafları özellikle hava toplarında… Sadece Osimhen değil, özellikle duran toplarda Abdülkerim-Sanchez çözüm üretebilir. Önlem alınması gereken noktalardan biri ise Alman ekibi hep ayakta! Sürekli konsantrasyonu yüksek ve bire bir mücadelelerde yıpratıcı şekilde ayaktalar. Bundesliga'da bu istatistikte 820 başarı ile 4. sırada. Führich ve Leweling'in hızlı çıkışları ve El Khannous'un ceza sahası çevresinden şut tehdidi de hep akıllarda kalmalı.
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Mete Efendioğlu - Editör