Ayakta kalmazsan kaybedersin!

bir var bir yok kıvamında ilerleyen Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki hedef maçını kazanıp A.Madrid'den de puan alınca ufkunu açtı. Genç teknik adam Hoeness yönetiminde geneldesistemini benimsiyorlar. Dış sahada olduklarında bunu sık sık iki kanat oyuncusunu da savunmaya çekerek beşli sisteme çevirme becerileri yüksek. Savunmayı kalabalık tutup, orta sahadaki dirençli isimlerle rakiplerinDeniz ve El Khannouss'un forvet arkasından bir anda kanat hücumcusuna dönmesi özellikle hızlı ataklarda çok net görülürken en uçta iseSavunma zaafları özellikle hava toplarında… Sadece Osimhen değil, özellikle duran toplarda Abdülkerim-Sanchez çözüm üretebilir. Önlem alınması gereken noktalardan biri ise Alman ekibi hep ayakta! Sürekli konsantrasyonu yüksek ve bire bir mücadelelerde yıpratıcı şekilde ayaktalar. Bundesliga'da bu istatistikte 820 başarı ile 4. sırada. Führich ve Leweling'in hızlı çıkışları ve El Khannous'un ceza sahası çevresinden şut tehdidi de hep akıllarda kalmalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör