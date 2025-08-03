Ayasofya’yı ziyaret eden Suarez ders verdi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin nişanlısı China Suarez, İstanbul'da Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Başını örten Suarez, sosyal medyadan dini değerleri aşağılayanşeklindeki yorumlara tokat gibi cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Arjantin'den İstanbul'a getirdiği üç çocuğu ile birlikte camiyi ziyaret eden Suarez, hadsiz yoruma "Burada dini mekânlara girebilmek için başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" yanıtını verdi.