B planı Mikautadze

Yedek forveti Michy Batshuayi ile Trabzonspor engelini aşan Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu sezon sonunda belli olacak.Sakatlığı nedeniyle bu sezonu kapatan İcardi'ye göre planlama yapmayan Galatasaray yazın Osimhen'i kadroda tutamazsa, üst düzey bir golcü transfer edecek. Finansal sıkıntılarla boğuşan Lyon'dan Mikautadze listenin üst sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılılar, Gürcü forveti yakından takip etmeye başladı.Fransız ekibinde 6 gol ve 1 asiste imzasını koyan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Mikautadze'ye 20 milyon Euro'ya yakın değer biçiliyor.LYON doğumlu olan Georges Mikautadze Metz, RFC Seaing ve Olympique Lyon takımlarıyla toplam 168 maça çıktı. 88 gol ve 18 asistle skora toplam 106 kere katkı sağladı. Gürcistan milli formasıyla da 35 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.Galatasaray, Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı, bonservis ödemeden kadrosuna katmayı planlıyorransfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birisi de Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Paulo Dybala… Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yaz döneminde SerieA ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızı, bonservissiz almak için çaba sarf ediyor. Bazı yöneticiler, bonservisi çift haneli rakamları bulan 31 yaşındaki oyuncunun maliyetinin çok yüksek olduğu görüşünü savunuyor. Bu nedenle Cimbom'un kurmayları, bu transferi en ekonomik şekilde gerçekleştirmek için mesai harcıyor. Öte yandan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi'denaçıklaması geldi.alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün gündemindekiile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Transferin dinamik bir süreç olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Her kulüp için bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal.ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Araya girdikten sonra önümüze bakacağız" ifadesini kullandı.