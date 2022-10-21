Bafe ‘10’u yakaladı!

Fransız golcü Gomis, sarı-kırmızılı formayla toplamda 46 gole ulaşıp Aslan’ın efsane 10 numarası Wesley Sneijder ile aynı sayıya ulaştı
Kastamonuspor karşılaşmasına 1 gol-3 asistle damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını takmanın onurunu yaşadı. 2017-18 sezonunda 32, geçen sezon 9gole imzasını koyan Gomis bu sezon ise 5gol kaydetti. Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaşan Fransız forvet, efsane isim Wesley Sneijder'i yakaladı. Sarı-kırmızılı kulüptarihinde en çok gol atan yabancılar sıralamasındaGheorghe Hagi 71 golle zirvede.
YENİ HEDEFİ MILAN BAROS!
Gomis'in hedefi 60 golle ikinci sırada yeralan Milan Baros'u geçmek. Ayrıca deneyimlioyuncu kendi rekorunu da geliştirdi. 2003-2004'te Saint-Etienne ile kariyerine başlayan37 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin resmimaçlardaki 350. golünü Galatasaray formasıylaKastamonuspor'a karşı attı.