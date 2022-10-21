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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Bafe ‘10’u yakaladı!

MEHMET ÖZCAN
Bafe ‘10’u yakaladı!

Fransız golcü Gomis, sarı-kırmızılı formayla toplamda 46 gole ulaşıp Aslan’ın efsane 10 numarası Wesley Sneijder ile aynı sayıya ulaştı

Kastamonuspor karşılaşmasına 1 gol-3 asistle damgasını vuran Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubandını takmanın onurunu yaşadı. 2017-18 sezonunda 32, geçen sezon 9 gole imzasını koyan Gomis bu sezon ise 5 gol kaydetti. Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaşan Fransız forvet, efsane isim Wesley Sneijder'i yakaladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok gol atan yabancılar sıralamasında Gheorghe Hagi 71 golle zirvede.

YENİ HEDEFİ MILAN BAROS!
Gomis'in hedefi 60 golle ikinci sırada yer alan Milan Baros'u geçmek. Ayrıca deneyimli oyuncu kendi rekorunu da geliştirdi. 2003- 2004'te Saint-Etienne ile kariyerine başlayan 37 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin resmi maçlardaki 350. golünü Galatasaray formasıyla Kastamonuspor'a karşı attı.

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