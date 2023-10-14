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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Bahis değil 21 oynadım!

Bahis değil 21 oynadım!

Roma forması giyerken illegal bir siteden kendi mücadelesine bahis oynadığı iddia edilen İtalyan futbolcu, savcının sorularını yanıtladı Zaniolo, yöneltilen suçlamaları reddedip '21 oyunu' (kağıt oyunu) oynadığını söyledi. Yasaya göre kendi kulübüne bahis yapmanın cezası 3 yıla kadar futboldan men

G.Saray'ın kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışırken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İtalya'da daha önce paparazzi olarak çalışan ve Cassano, Trezeguet, Brozovic gibi isimlerin fotoğraflarını çekip bunlarla şantaj yaptığı için ceza alan Fabrizio Corona, aralarında Zaniolo'nun da olduğu birçok ismin bahis oynadıklarını açıkladı. Torino savcılığının soruşturmasında Tonali ile Zaniolo'nun da adı geçerken bu ikili için İtalya Milli Takımı kampına giden savcılar, oyuncuların da ifadesini aldı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Zaniolo, futbola bahis oynamadığını ancak illegal olduğunu bilmediği bir internet sitesinde '21 oyunu' (kağıt oyunu) oynadığını ifade etti. Her iki oyuncunun da tablet, telefon ve bilgisayarlarına el konulurken soruşturma da derinleştirildi. İddialara göre Zaniolo, Roma forması giydiği dönemde kendi takımının İtalya Kupası maçına illegal bir siteden bahis oynamış ancak kendisi yedek kalmıştı. Zaniolo ise bunu reddederken toplamda soruşturmada 10 İtalyan futbolcunun adı geçtiği öğrenildi.




İNGİLTERE'YE GİTTİ
İtalya Milli Takımı kampından ayrılan Nicolo Zaniolo, İngiltere'ye dönerken adı geçen bir diğer oyuncu Newcastle United'dan Sandro Tonali ise Milano'da avukatları ile görüşüp ardından Ada'ya gidecek.

MONCHİ'DEN SAVUNMA
Aston Villa Futbol Direktörü Monchi ise konunun bahis ile alakalı olmadığını açıkladı. Zaniolo'nun futbol üzerine bahis oynamadığını vurgulayan İspanyol futbol adamı, "İtalya'da legal kabul edilmeyen bir internet sitesinden bir casino oyunu oynamış" ifadelerini kullandı.

MİNİMUM 6 AY MEN
Zaniolo'yu ve soruşturmada adı geçen diğer isimleri zorlu bir süreç bekliyor. Oyuncuların futbol üzerine bahis oynadıklarının belirlenmesi halinde yasaya göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza almaları mümkün. Sporcuların casino oyunları oynamaları ya da başka takımın maçlarına bahis yapmaları halinde ise para cezası alacağı öğrenildi.

ANNESİNİN HESABINDAN OYNAMIŞ!
Zaniolo hakkındaki iddianın sahibi Fabrizio Corona'ya göre oyuncu, annesi üzerinden banka işlemlerini gerçekleştirmiş. Bu nedenle de annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemleri, kazançları tek tek inceleniyor ve sonrasında ifadesine başvurulacak.

'İTIRAF ET, CEZAYI HAFİFLETELİM'
Bahis oynayanlar arasında yer alan Juventus'tan Fagioli ise suçunu kabul ettti. 22 yaşındaki futbolcu 18 ayda 100 bin Euro'luk bahis yaptığını itiraf ederken La Repubblica'nın haberine göre oyuncuya diğer oynayan sporcuları itiraf etmesi halinde cezasında indirim yapılacağı sözü de verildi.

GALATASARAY İŞİN PEŞİNDE G.SARAY,
15 milyon Euro bonservisle Roma'dan aldığı oyuncunun ilk taksidini kasım ayında ödeyecek. Süreci yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp, sporcunun menajeri George Gardi ile temas halinde.

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Bahis değil 21 oynadım!
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