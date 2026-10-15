Barça Aslantepe’yi susturdu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olduğu karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu. Mundo Deportivo,ifadesini kullanırken, Katalan devinin şahane bir maç çıkardığını yazdı. AS ise Barcelona'yıolarak niteledi vebaşlığını atarakdedi. Marca ise Mario Lemina'nın daha önce Yamal ile ilgili kullandığı, "Lamine Yamal da kim?" ifadesini hatırlatarak,başlığını attı.