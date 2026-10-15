Barça Aslantepe’yi susturdu

G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olduğu karşılaşma İspanyol basınında geniş yankı buldu. Mundo Deportivo, "Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans"
ifadesini kullanırken, Katalan devinin şahane bir maç çıkardığını yazdı. AS ise Barcelona'yı "Durdurulamaz"
olarak niteledi ve "Barcelona, İstanbul'u ele geçirdi"
başlığını atarak "Katalanların muhteşem performansı Ali Sami Yen Stadyumu'nu sessizliğe boğdu"
dedi. Marca ise Mario Lemina'nın daha önce Yamal ile ilgili kullandığı, "Lamine Yamal da kim?" ifadesini hatırlatarak, "Lemina, Lamine Yamal'ın kim olduğunu öğrenmiştir"
başlığını attı.
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Mete Efendioğlu - Editör