Barcelona karşısında büyük koz maskeli kral

Kasımpaşa maçı ile birlikte yeniden Süper Lig'e dönüş yapacak olan G.Saray'da gözler de Osimhen'in durumuna çevrildi. Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncu dün antrenmanda takımla çalıştı. İyileşme süreci olumlu giderken, Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmasının önünde engel yok. Ancak sağlık heyeti ile teknik heyet oyuncuyu tam olarak Barcelona maçında sahada görmek üstüne planlarını yapıyor.Yıldız oyuncunun da özellikle Barcelona maçına ilk 11'de çıkmak için buna göre ilerlediği öğrenildi. Cimbom, Maskeli Kral'ın dönüşüyle güçlü rakibiyle kıran kırana mücadele etmeyi planlıyor. Osimhen, Napoli ile Barcelona'ya 4 kez rakip olurken 1 maçta ağları havalandırmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör