Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Barcelona karşısında büyük koz maskeli kral
Giriş Tarihi: 7.10.2026

Barcelona karşısında büyük koz maskeli kral

Nijeryalı yıldız cuma günü Kasımpaşa maçında süre alacak, salı Şampiyonlar Ligi’nde Barça’ya karşı ise ilk 11’de...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞDAŞ HALICI
Barcelona karşısında büyük koz maskeli kral
  • ABONE OL
Kasımpaşa maçı ile birlikte yeniden Süper Lig'e dönüş yapacak olan G.Saray'da gözler de Osimhen'in durumuna çevrildi. Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncu dün antrenmanda takımla çalıştı. İyileşme süreci olumlu giderken, Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmasının önünde engel yok. Ancak sağlık heyeti ile teknik heyet oyuncuyu tam olarak Barcelona maçında sahada görmek üstüne planlarını yapıyor. Okan Buruk ve ekibinin cuma günü Kasımpaşa randevusunda Osimhen'e maçın ilerleyen dakikalarında şans verip maç temposu kazanmasını planlıyor. Yıldız oyuncunun da özellikle Barcelona maçına ilk 11'de çıkmak için buna göre ilerlediği öğrenildi. Cimbom, Maskeli Kral'ın dönüşüyle güçlü rakibiyle kıran kırana mücadele etmeyi planlıyor. Osimhen, Napoli ile Barcelona'ya 4 kez rakip olurken 1 maçta ağları havalandırmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona karşısında büyük koz maskeli kral
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA