Barış’ın formasına yoğun talep

G.Saray'da Barış Alper Yılmaz
için çıkarılan özel formada patlama yaşandı. Kahverengi ve altın renklerinden oluşan koleksiyon, 5 bin TL'den alıcı buldu ve tamamen tükendi. GS Store
, gösterilen ilgiden memnun olurken yönetim, başarılı futbolcuyla milli takımdan döndükten sonra görüşme yapacak. Barış Alper de onay verirse, forması yeniden satışa çıkarılacak. Galatasaray, daha önce Leroy Sane ve Victor Osimhen için de özel koleksiyonu piyasaya sürmüş, taraftar rekor kırmıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör