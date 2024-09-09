Başarı var kâr yok!

2021-22 sezonunu 13. bitiren ve dibe vuran G.Saray'da o dönem yeni seçilen başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un aktif olduğu yeni yönetim, Okan Buruk ve yeni takımla zirveye döndü. Üst üste iki kere şampiyon olan G.Saray, saha içindeki bu başarısını saha dışına taşıyamadı. Geçen iki sezonda transfer edilen oyunculardan henüz kulübe kâr getirecek satış gerçekleşmedi. Erden Timur'un transfer çalımı olan Zaha'dan 3 milyon Euro kiralama bedeli alacak sarı-kırmızılılar,Oliveira'ya sözleşmesini feshetmesi için 5.8 milyon Euro tazminat verildi. Tete ve Dubois'dan da zarar eden Cimbom, yüksek rakamlara satamadığı Zaniolo'yu kiralamakta çözüm buldu. Marcao, Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler ise 2022 yazından önce G.Saray'a gelmişlerdi.