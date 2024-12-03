Başarılı Operasyon

Sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi dün Arjantin'de ameliyat masasına yattı. 5 saat süren operasyonun başarılı geçtiği bildirilen golcü futbolcu, sosyal medyadan,mesajını yazdı. Galatasaray doktoru Yener İnce'ye de ameliyatla ilgili bilgi verildi.Sarı-kırmızılıların yıldızı Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında dizinden sakatlanmıştı. İcardi ameliyat sonrası uzunca bir süre ülkesinde kalacak ve rehabitilasyon süreci burada geçecek. G.Saray sağlık heyetinden bir isim de önümüzdeki günlerde Arjantin'e gidecek.