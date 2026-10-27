Başkan Özbek zaferi ailesi ile kutladı

Zorlu karşılaşmayı eşi ve torunlarıyla birlikte locasından izleyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Alınan 3 puan sonrası oyuncularını uzun süre alkışlayan Başkan Özbek, ardından da soyunma odasına inerek teknik heyet ve tüm takımını kutlarken 1.5 milyon Euro'luk da prim açıkladı. Özbek'in bu jesti futbolcuları mutlu etti. Sarı-kırmızılı ekip ile üst üste 5. şampiyonluk mücadelesi veren Dursun Özbek, başkanlık koltuğunda oturduğu dönemdeki 18 Fenerbahçe maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
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Mete Efendioğlu - Editör