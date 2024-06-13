Batshuayi=%50 icardi

Galatasaray'da geride kalan sezonda Mauro İcardi'yi sırasıyla 3 isim (Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius) yedekledi. Kulübedeki golcülerden Bakambu'dan 2, Halil'den 4, Vinicius'tan 2 gol katkısı geldi.İcardi'ye alternatif arayan G.Saray'ın gündemine sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Batshuayi girdi. 30 yaşındaki Belçikalının, sarı-kırmızılı kulüpten istediği rakam ise dudak uçuklattı! İcardi'nin 10 milyon Euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri, Galatasaray'dan 5 milyon Euro garanti ücret talep etti ve ayrıca bonservis ödenmeyeceği için imza parası istedi.LUCAS Torreira'nın yanına kaliteli bir orta saha arayan G.Saray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı takım, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi'nin şartlarını sordu. 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya birçok kulübün de talip olduğu bildirildi. Championship'te Leicester City'de Yunus Akgün ile birlikte forma giyen Ndidi, geçen sezon toplam 36 maçta 6 gol, 6 asist üretti. İkinci ligde şampiyon olan Leicester, Premier Lig'e yükseldi.ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Oğuz Aydın için G.Saray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduklarını açıkladı. Çavuşoğlu, sezonun öne çıkan isimlerinden olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yurt dışıdan da bazı kulüplerin ilgelendiğini söyledi.