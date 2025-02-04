Batshuayi’nin yeni adresi Frankfurt

büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen katkıyı veremeyen Michy Batshuayi'nin yeni durağı Almanya oldu.30 karşılaşmada şans bulsa da 872 dakika sahada kalabilen ve 7 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyordu. Dün transferin son gününde Bundesliga ekibi Frankfurt, G.Saray'ın kapısını çaldı. Almanya kulübü,Sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş oldu.