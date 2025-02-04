Batshuayi’nin yeni adresi Frankfurt

Cimbom'un
büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen katkıyı veremeyen Michy Batshuayi'nin yeni durağı Almanya oldu. F.Bahçe ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz imza atan Belçikalı forvet, ilk 11 yüzü neredeyse göremedi.
30 karşılaşmada şans bulsa da 872 dakika sahada kalabilen ve 7 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyordu. Dün transferin son gününde Bundesliga ekibi Frankfurt, G.Saray'ın kapısını çaldı. Almanya kulübü, Batshuayi'yi 3 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro şarta bağlı bonusla kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş oldu.