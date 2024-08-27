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Giriş Tarihi: 27.8.2024

Batsman hücumda formayı kapacak

Young Boys karşısında cezalı Abdülkerim yerine Kaan Ayhan savunmada görev yapacak. Nöbetçi golcü Batshuayi ise bu kez Mertens’in yerine ilk 11’de olacak

MEHMET ÖZCAN
Batsman hücumda formayı kapacak
Galatasaray'da ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, rövanşta cezalı duruma düştü. Davinson Sanchez'in de sakatlığı sebebiyle ter dökemeyeceği maçta Kaan Ayhan yeniden stoperde olacak. Geçen sezon Sparta Prag karşısında kırmızı kartı nedeniyle Young Boys deplasmanında sahaya çıkamayan milli oyuncu, bugün Nelsson ile birlikte savunmada görev alacak. Bir diğer değişiklik ise hücumda… İsviçre'deki karşılaşmada oyuna sonradan giren ve attığı iki golle takımının tur şansını devam ettiren Michy Batshuayi, Mertens'in yerine ilk 11'de sahaya çıkacak. Belçikalı forvet rövanş hazırlıklarında ilk 11'de denendi, Mertens ise yedek takımla çalıştı.
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Batsman hücumda formayı kapacak
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