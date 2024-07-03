‘Batsman’den ezeli gönderme!

G.Saray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Michy Batshuayi için özel bir video hazırlandı. Videoda "Batsman" lakabıyla bilinen 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, süper kahraman Batman'in maskesi ile Galatasaray logolu bir pelerin giyerken Türkçe olarak, "Türkiye'nin en büyüğündeyim" ifadesini kullandı. Ayrıca asansöre binen Batshuayi'nin önce 16 (Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı) ardından 19 (F.Bahçe'nin şampiyonluk sayısı) numaralı katlara bastığı ancak asansörün algılamadığı, sonunda ise 24 numaraya basınca asansörün çalışması dikkat çekti.Transferde sağ bek takviyesine öncelik veren Galatasaray, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un ismini listeye yazdığı Fildişi Sahilli oyuncu için pazarlıklara bu hafta başlanacak. Fransız ekibinin bonservis için 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus beklentisi olduğu ancak sarı-kırmızılı yönetimin rakamı 7 milyon Euro seviyesine indirmeyi hedeflediği öğrenildi.