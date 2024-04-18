Bazıları hayal bile edemez!

Galatasaray Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Kurulda konuşan başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş.'nin 9 aylık bilançosunda 600 milyon TL kâr açıkladıklarını hatırlattı. Bu seviyeyi korumak istediklerini belirten Özbek, "Kulübümüzün elindeki imkânları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi." dedi. Başkan Özbek şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik.. Futbol takımımız, hedefine doğru emin adımlarla, rekorlar kırarak gidiyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz."