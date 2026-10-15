Ben nerede yanlış yaptım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'ya karşı öne geçtiği maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, Avrupa'da 2 maçta henüz galibiyet göremedi. Sezonun daha çeyreğinde, biri Süper Lig'de olmak üzere 3 yenilgi alan Aslan'ı bu eşiğe getiren süreçte yaşananların özeti:

TRANSFERDE PLANLAMA HATASI

Transfere 78 milyon Euro harcama yapan Galatasaray, ilk 11 seviyesinde stoper ve merkez orta saha alamadı. Transfer edilen savunmacı Bitshiabu 102 kiloyla geldi, as kadroya giremedi. Kiralanan Ugochukwu'nun da seviye olarak takımın gerisinde olduğu görüldü. Teknik direktör Okan Buruk, Barça karşısında defansın sağında Barış Alper'e görev vermek zorunda kalırken, savunmanın göbeğinde Davinson'un yanında Jakobs oynadı.

DENİZ BİR TÜRLÜ 'GÜLDÜRMEDİ

Osimhen'in yokluğunda yedeğe net bir forvet transfer edilemedi. 10 milyon Euro'ya alınan Deniz Gül, forma giydiği maçlarda skor katkısında bulunamadı. G.Saray, devre arasında yabancı bir forvet alacak.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARI ÇEVİREMİYOR

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 3 maçın 1'ini kazanabildi. Sadece Göztepe karşısında pes etmeyen Cimbom, Trabzonspor'a (4-0) yenilirken Çorum (2-2) ile de berabere kaldı.

İKİNCİ YARILARDA 8 PUAN GİTTİ

Bu sezon puan yitirdiği 4 maçın 3'ünü ikinci yarılarda kaybetti. Trabzonspor hariç Çorum FK, Sporting ve Barcelona'ya ikinci 45'te skoru veren Aslan, 2 mağlubiyet- 1 beraberlikle 8 puan yitirdi.

TEK TESELLİ BATRAKOV OLDU

Yeni transferler arasında sadece 25 milyon Euro bonservis ödenen Aleksey Batrakov yüzleri güldürdü. Kasımpaşa maçında Abdülkerim'e asist yapan Rus 10 numara, Barcelona önünde de kendi başlattığı atakta Galatasaray'ın tek golünü kaydetti. Enerjisi ve pas bağlantılarıyla takımını yönlendiren Batrakov'a Okan Buruk da güveniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör