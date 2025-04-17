Berke’nin seçimi Galatasaray

Türkiye'de 14. yılını yaşayan Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışını hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ailesini aylar öncesinden ülkesine yollayan Uruguaylı file bekçisi, haziran itibariyle kulüpten ayrılacak. Onun yerini dolduracak yeni bir isim bakan sarı-kırmızılıların gündeminde uzun süredir Eyüpspor'dan Berke Özer var. Bu sezon Süper Lig'in en formda kalecisi olarak dikkat çeken başarılı eldiveni, Avrupa kulüpleri de yakından takip etmeye başladı.

NEWCASTLE UNITED KULÜBÜ MAÇLARINI CANLI İZLİYOR

İngiltere'den Newcastle United, 24 yaşındaki kaleciyi yerinde izlemek için Eyüpspor'un maçlarına scoutlar gönderiyor. Kariyerinin başında kiralık olarak gittiği Belçika ekibi Westerlo ile Avrupa deneyimi yaşayan Berke Özer'in ilk tercihinin G.Saray olduğu ortaya çıktı. Eski kulübü F.Bahçe'yi takipten çıkan, geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getiren Berke, kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır. G.Saray cephesi, Muslera sonrası Berke seçeneğini masada tutuyor.



F.BAHÇE %40 PAY ALACAK

Berke Özer'in transferinde söz sahibi kulüp Eyüpspor. Ancak Fenerbahçe, Berke'nin satılması durumunda bonservisten yüzde 40 pay alacak.