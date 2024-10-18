Beşinci tercih ilk 11’e yetmedi

Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satması sonrasında bu bölgeye tam 9 milyon Eurobonservis ödeyerek aldığı Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı.21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray,Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor.Milli arada antrenman kaçırmayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçı kadrosunda olacak.Son transfer Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenmedi ve Elfsborg'a karşı yok.basınının iddiasına göre Galatasaray'ın efsane isimlerinden Didier Drogba, Türkiye'den kulüp almayı düşünüyor. Alt liglerden bir takım satın alarak yeni bir serüvene başlayacağı iddia edilenLyon'da kadro dışı kalan Zaha'nın takımla çalıştığı açıklandı. Teknik direktör Pierre Sage, "Onunla yaşadığımız sorunlarla ilgili görüştük. Kendisinden ne beklendiğini anlaması lazım. Onu neden kadromuza kattığımızı ve nasıl faydalanmak istediğimizi paylaştık. Yetenekleri ile ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı.