Beşinci tercih ilk 11’e yetmedi

Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satması sonrasında bu bölgeye tam 9 milyon Euro (332 milyon TL)
bonservis ödeyerek aldığı Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı. Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi...
21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı da ortaya çıktı.
KAAN AYHAN SAĞ BEKTE BANKO
İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödedi.
Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek.
ELFSBORG MAÇINDA 'HAKİM'İYET ZİYECH'İN!
Milli arada antrenman kaçırmayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçı kadrosunda olacak. Oyunun gidişatına göre ikinci yarıda süre alacak Faslı'nın, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçına ise ilk 11'de başlayacak.
Son transfer Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenmedi ve Elfsborg'a karşı yok.
DİDİER DROGBA TAKIM ALARAK GERİ DÖNÜYOR
Fransız
basınının iddiasına göre Galatasaray'ın efsane isimlerinden Didier Drogba, Türkiye'den kulüp almayı düşünüyor. Alt liglerden bir takım satın alarak yeni bir serüvene başlayacağı iddia edilen Fildişili futbol adamına, Türkiye'de duyulan sevginin bu kararda etkili olduğunun altı çizildi.
ZAHA'YA AF ÇIKTI
Lyon'da kadro dışı kalan Zaha'nın takımla çalıştığı açıklandı. Teknik direktör Pierre Sage, "Onunla yaşadığımız sorunlarla ilgili görüştük. Kendisinden ne beklendiğini anlaması lazım. Onu neden kadromuza kattığımızı ve nasıl faydalanmak istediğimizi paylaştık. Yetenekleri ile ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı.