Artık karar ver Osimhen

Şampiyonluk kutlamasında başrolde Victor Osimhen vardı. "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına "Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum! Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermekle yetinen Osimhen'e sarı-kırmızılı kulüp bir hafta süre verdi. Nijeryalı golcünün cevabına göre Galatasaray cephesi transfer planlamasını yapacak. Osimhen kalmaya karar verirse, kaleci ve 10 numara takviyeleri için oyuncu satışı yapılması gerek. Osimhen'in devam etmediği senaryoda ise limit problemi bulunmuyor. Suudi Arabistan'dan yıllık 40 milyon Dolar (1 milyar 557 milyon TL) seviyesinde cazip teklifler alan yıldız santrfor, avukatı aracılığıyla Al-Hilal ve Neom kulüpleri ile temas halinde.

FİNAL MAÇINA ODAKLANDI!

Osimhen ayrıca bu Cumartesi oynanacak PSG-inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali sonucunu görmek istiyor. Napoli ise oyuncusu için belirlediği 75 milyon Euro (3.3 milyar TL) serbest kalma maddesinde geri adım atmıyor ve bu parayı peşin olarak talep ediyor.

BU BİR VEDA ŞARKISI MI?

OSIMHEN dün İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarları adeta yıktı. Nijeryalı forvet, şampiyonluk kupasını kaldırdığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Müzik olarak ise ABD'li rapçi Kodak Black'in "Before I Go (Ben gitmeden önce)" isimli şarkısını ekledi. Bu paylaşım, Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.