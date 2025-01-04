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Giriş Tarihi: 4.1.2025

Ya bitecek ya bitecek

24 yaşındaki Gürcü hücumcu için Lyon 25 milyon Euro istedi, G.Saray 20’ye kadar çıktı. Okan Buruk’un listesindeki bir numaralı oyuncu için kıran kırana pazarlıkta son tango bu hafta yaşanacak

ÇAĞDAŞ HALICI
Ya bitecek ya bitecek

Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer yandan da dev transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer için kolları sıvarken mevki olarak Okan Buruk'un en çok istediği bölge 10 numara... Bu alanda forma giyen Mertens'in 38 yaşına gelmesi ve sezonun ikinci yarısında fiziksel sıkıntı yaşama ihtimali düşünülürken Dybala sonrası Mikautadze hedefi belirlendi. Lyon, 25 milyon Euro isterken G.Saray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Fransız kulübü ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandına çıkacak.

BURUK, PLANINI YAPTI
Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon Euro'ya kadar inebilir. Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında da şimdiden hayallerini kurduğu Mikautadze için herkes seferber olmuş durumda. Bu transfer gerçekleşirse G.Saray'ın hocası hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de golcü olarak genç bir yıldıza kavuşacak.

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Ya bitecek ya bitecek
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