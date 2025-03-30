Bize karşı çok motiveydiler!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile dönerken, ligdeki namağlup ünvanını kaybetti. Tecrübeli hoca, sonucu ve oyunu şöyle değerlendirdi: "Bir maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Beşiktaş için de üçüncülük yarışında kritik maçtı. Belki sezonu kurtarma maçlarından biriydi. Bize karşı alacakları galibiyet çok önemli ve değerliydi. Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Bunun sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk defa yenildik. Bunu ilk defa G.Saray'a tattıran bir takım oldu Beşiktaş. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi ve kötü oynayanları kendi içimizde konuşacağız. Avantajımızın bir kısmını kaybettik. Yine şampiyonluğu kazanacağız. Üzgünüz ama taraftarımız merak etmesin. Onlara mayıs ayında tekrar şampiyonluğu yaşatıp birlikte kutlamalar yapacağız. Sahada daha çok kalıp daha iyi olacağız ve her şeye rağmen şampiyon olacağız."

KAFAMA TAKILANLAR VAR

Buruk, maçta takıldığı konuları ise şöyle anlattı: "Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net bir müdahale. VAR karışabiliyor mu? Bir pozisyon önce karıştı. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Futbol dünyasının, herkesin kafasında soru işareti var. Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerin olduğu bir sezon. İnşallah güzel bir şekilde sezon biter. Kimsenin hakkı yenmeden, doğruların olduğu, daha güzel oyunların olduğu bir sezon olur."



FARKI 25'E İNDİRDİLER TEBRİKLER!

YUNUS Akgün, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından rakibi imalı bir şekilde kutladı. İşte o sözler: "Konuşulacak bir şey yok. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam." Bu sözler Beşiktaşlı Paulista'ya hatırlatıldı. O da, "Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş, namağlup tek şampiyon da Beşiktaş" yanıtını verdi.



TARİH BİR KERE YAZILMIŞTIR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından "Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır" açıklaması yaptı. Adalı, "Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, federasyon da yönetse maçı kazanacağız dedik. Evimizdeki derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.