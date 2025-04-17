Bizi sahada geçin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak şunları söyledi:

FUTBOL takımımız şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupada yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Mottoya layık olacağız.

TÜM engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde 5. yıldız hedeflerimize ilerliyoruz.

YARATILMAK istenen gergin ortamlara rağmen takımımız sahada kalmaya ve kazanmaya devam ediyor. Galatasaray, bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp olmamıştır.

SÜREKLİ gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum; bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık düşmanca tavırlarınızdan vazgeçin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın.





670 MİLYON TL KÂR

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, finansal durumla ilgili bilgi verdi. Loca-kombine-bilet gelirini 2.3 milyar TL, mağazacılık hasılatını 2.5 milyar TL olarak açıklayan Hatipoğlu, "Sportif A.Ş. konsolide olarak 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında toplamda 670 milyon TL kâr açıklamıştır. Kulübümüzün en önemli iştiraki olan Sportif A.Ş, son dönemde hep kârlı bilanço açıkladığı için mutlu ve gurur verici bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

TANSIYON YÜKSELDİ

KONUŞMASI sırasında Hayri Kozak'ın, sözlerine müdahale etmesi üzerine, "Bazı futbol kulüplerinin genel kurullarını hatırlıyorum. Üzülüyorum" diyen Başkan Dursun Özbek, "Florya'dan geriye para kalacak mı deniyor. Bundan endişe duyanlar, ne zaman isterlerse gelsinler tek tek anlatayım"f iadelerini kullandı.