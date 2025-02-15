Boey’in parası uçtu gıttı!

Geçen sezon Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen G.Saray, 30 milyon Euro (1 milyar 137 milyon TL) bonservisle satış rekoru kırmıştı. Bir senedir Boey'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekten gelen parayı da bitirdi. Galatasaray, iki sağ bek ve iki sol bek transferi için kasasından 30 milyon Euro çıkarmayı göze aldı.

KİM GELSE ÇARE OLMADI

9 milyon Euro yatırım yapılan Jelert yetersiz kaldığı için yerine Frankowski 1 milyon Euro'ya kiralandı ve satın alma opsiyonu 7 milyon Euro. Sağ bek kadar sol bek pozisyonu da kulübü mali açıdan hırpaladı. Sezon sonunda 8 milyon Euro'ya bonservisi alınacak Jakobs sürekli sakatlandığı için Eren Elmalı'ya yaklaşık 3.5 milyon Euro ödendi. Forvetleri İcardi, Osimhen ve Morata'ya 22 milyon Euro garanti ücret veren Galatasaray, sağ ve sol bek takviyesine de dünyaları harcadı! Planlamada yapılan hatalar yüzünden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bu bölgede oynamaya devam edince AZ Alkmaar hezimeti bağıra bağıra geldi.

KEMERBURGAZ'DA İDMAN İPTAL

Alkmaar'dan alınan farklı yenilgi, yönetim ve teknik heyetin keyfini kaçırdı. Hollanda dönüşünde bugün Kemerburgaz'daki yeni tesislerde antrenman yapılması planlanıyordu. Ancak moraller bozuk olduğundan organizasyon iptal edildi. Aslan çalışmalarına Florya'da devam edecek.