Bu Aslan asla yılmaz!

Galatasaray'ı galibiyete uçuran Barış Alper, bunu verdikleri mücadeleyle hakettiklerini söyledi. Golünün önemli olmadığını ve kazanmanın değerini vurgulayan milli oyuncu, "Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı."Barış Alper Yılmaz'ın 89. dakikada attığı gol ayakta alkışlandı. G.Saray da resmi hesabından, 1988 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın yıldızı Marco Van Basten'in Sovyetler Birliği'ne attığı golün benzeri olması nedeniyle 36 yıl önceki golü paylaştı...G.SARAY, G.Antep karşısında rakip ceza sahasında topla buluşma rekorunu kırdı. Aslan 2014-15 sezonundan bu yana yapılan değerlendirmede dün akşam toplamceza sahasına girdi. Bu sayı, takımın son 10 sezonunun en yükseği oldu.TAKIMINA beraberliği getiren golü atan Wilfried Zaha, şampiyonluk vurgusu yaptı. Bu sezon toplam 10 gole ulaşan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, maçın ardındanifadelerini kullandı.SARIKIRMIZILILAR, Haziran 2020'de G.Antep FK ile ilk kez sahasında karşı karşıya geldiği maçtan 3-3'lük skorla ayrılmıştı.