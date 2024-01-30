Bu Aslan asla yılmaz!

Sarı-kırmızılılar, 29’da Arda’nın golü ile şok oldu. 5 kez direklere takılan Cimbom, istediğini 72’de Zaha ile aldı. Sonrasında baskısını artıran Galatasaray, 89’da Barış Alper Yılmaz’ın volesi ile 3 puanı cebine koydu
G.SARAY SON 11 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ
BARIŞ'TAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Galatasaray'ı galibiyete uçuran Barış Alper, bunu verdikleri mücadeleyle hakettiklerini söyledi. Golünün önemli olmadığını ve kazanmanın değerini vurgulayan milli oyuncu, "Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı."
36 YILLIK MESAJ
Barış Alper Yılmaz'ın 89. dakikada attığı gol ayakta alkışlandı. G.Saray da resmi hesabından, 1988 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın yıldızı Marco Van Basten'in Sovyetler Birliği'ne attığı golün benzeri olması nedeniyle 36 yıl önceki golü paylaştı...
10 SEZONUN EN İYİSİ
G.SARAY, G.Antep karşısında rakip ceza sahasında topla buluşma rekorunu kırdı. Aslan 2014-15 sezonundan bu yana yapılan değerlendirmede dün akşam toplam 65kez rakip ceza sahasına girdi. Bu sayı, takımın son 10 sezonunun en yükseği oldu.
ZAHA: ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM
TAKIMINA beraberliği getiren golü atan Wilfried Zaha, şampiyonluk vurgusu yaptı. Bu sezon toplam 10 gole ulaşan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, maçın ardından "Taraftarlarımızalayık olmak istiyorum.Ben bu şampiyonluğuçok istiyorum" ifadelerini kullandı.
SARIKIRMIZILILAR, Haziran 2020'de G.Antep FK ile ilk kez sahasında karşı karşıya geldiği maçtan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Cimbom sonrasındaise rakibine karşı4 müsabakada da galibiyetaldı.