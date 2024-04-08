Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, stat çıkışında önemli açıklamalar yaptı. Yaşanan durumun üzücü olduğunu söyleyen Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
Güzel Urfa'da, güzel insanlara önemli bir derbiyi seyrettirmenin keyfini yaşatmaktansa saçma sapan bir durumla karşılaştık. Tam bir akıl tutulması. Neticede bir final maçı.
Bu maçın geliri depremzedelere bağışlanacaktı. Burada bir şenlik havasında geçmesi gereken derbi ne duruma geldi.
ŞANLIURFA HATIRASI!
G.Saraylı futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler, soyunma odasında sarı-kırmızı puşilerle poz verdi. Bu fotoğraf, "Şanlıurfa hatırası" başlığıyla paylaşıldı.
G.Saray ve Fenerbahçe'nin misyonu, insanlara futbolu sevdirmek. U19 takımındaki bu çocuklara yazık değil mi? Neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayacak bir final. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum.
TFF seçim kararını almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 20 gün çok mu önemli? TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım.
Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Burada çok iyi ağırlandık. Ne vardı onlar da gelip aynı tabloyu görseydi.
Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı ama ne yazık ki kullanılmadı.