Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, stat çıkışında önemli açıklamalar yaptı.Güzel Urfa'da, güzel insanlara önemli bir derbiyi seyrettirmenin keyfini yaşatmaktansa saçma sapan bir durumla karşılaştık.Bu maçın geliri depremzedelere bağışlanacaktı. Burada bir şenlik havasında geçmesi gereken derbi ne duruma geldi.G.Saraylı futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler, soyunma odasında sarı-kırmızı puşilerle poz verdi. Bu fotoğraf, "Şanlıurfa hatırası" başlığıyla paylaşıldı.G.Saray ve Fenerbahçe'nin misyonu, insanlara futbolu sevdirmek. U19 takımındaki bu çocuklara yazık değil mi? Neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz?TFF seçim kararını almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 20 gün çok mu önemli? TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım.Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim.Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı ama ne yazık ki kullanılmadı.