Bu coşku unutulmaz!

G.Saray'ın 4-3 kazandığı Trabzonspor maçında bir penaltı golü atan, son dakikada da rakip oyuncunun kendi kalesine gönderdiği golde pozisyonun içinde olan Michy Batshuayi, hissettiklerini anlattı. RAMS Park'ta unutulmaz bir gece yaşandığını söyleyen Belçikalı santrfor, "Gol sonrası anonsu inanılmaz mükemmel. Tüm stadın adını haykırması çok gurur verici ve iyi hissettiriyor. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki. Benim için son maç çok zorluydu. Fransızca konuştuğu için Berkan'la çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi biri. Berkan ve Mertens maçtan önce gol atacağımı söylemişlerdi. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum"
dedi. Gol sevincinde evin camından atlayan taraftar için, "İnanılmaz, işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum"
diyen Batshuayi, "Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız"
mesajını da gönderdi.