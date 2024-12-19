Bu coşku unutulmaz!

G.Saray'ın 4-3 kazandığı Trabzonspor maçında bir penaltı golü atan, son dakikada da rakip oyuncunun kendi kalesine gönderdiği golde pozisyonun içinde olan Michy Batshuayi, hissettiklerini anlattı. RAMS Park'ta unutulmaz bir gece yaşandığını söyleyen Belçikalı santrfor,dedi. Gol sevincinde evin camından atlayan taraftar için,diyen Batshuayi,mesajını da gönderdi.