Bu forma 1 milyar TL

Saha içindeki başarısını saha dışında paraya çevirmeye başlayan Galatasaray, gelir kalemlerini tek tek artırdı.Galatasaray'ın forması da kıymete bindi.Galatasaray'ın formasında sadece konç-çorap reklamına yer kaldı.Trabzonspor maçında sarı kart gören Sallai, Kayseri deplasmanında cezalı duruma düştü. Macar oyuncunun yerine sağ kanatta Barış Alper görev yapacak.Son Trabzonspor maçına forvette Barış başlamış, Osimhen ve Batshuayi ikinci yarıda oyuna girmişti.