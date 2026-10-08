Bu maratona kalp dayanmaz

Milli araya farklı Trabzonspor yenilgisiyle hasarlı giren Galatasaray'ı önümüzdeki 1 ay zorlu bir süreç bekliyor. Uzun ara sonrası sahalara yarınki Kasımpaşa maçıyla dönecek olan sarı-kırmızılı ekip, 30 günlük süreçte Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden kritik 8 karşılaşmaya çıkacak. Söz konusu zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp, 7 Kasım'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. Bu mücadeleler içinde Devler Arenası'nda Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya devi Barcelona'yı ağırlayacak olan Cimbom, ligde ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

EN BÜYÜK AVANTAJI ASLANTEPE

GALATASARAY, söz konusu 8 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. Sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Fenerbahçe, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarını evinde oynayacak Aslan, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak.



DAVİNSON İSTİYOR BURUK DÜŞÜNCELİ!

G.SARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, milli takımından dün dönen Lucas Torreira ile bugün İstanbul'da olacak Davinson Sanchez'in durumunu düşünüyor. Dün sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve yarın Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi. 52 yaşındaki teknik adamın, Torreira'yı da dinlendireceği ifade edildi.

ASLAN'IN 1 AYLIK FİKSTÜRÜ

Yarın Galatasaray-Kasımpaşa (Süper Lig)

13 Ekim Galatasaray-Barcelona (Barcelona)

17 Ekim Gençlerbirliği-Galatasaray (Süper Lig)

21 Ekim Lille-Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

26 Ekim Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Lig)

30 Ekim Konyaspor-Galatasaray (Süper Lig)

3 Kasım Galatasaray-Stuttgart (Şampiyonlar Ligi)

7 Kasım Galatasaray-Amed SF. (Süper Lig)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör