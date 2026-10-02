Bu yıldızlar çok mütevazı!

Sarı-kırmızılıların Rus transferi Aleksey Batrakov
, ülke basınından Sport-Express'e açıklamalarda bulundu. İlk kez G.Saray futbolcusu olarak milli takım' geldiğinde Karpin'in kendisini "Nasıl gidiyor Türk?"
diye karşıladığını belirten 21 yaşındaki 10 numara, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili tepkilerin hatırlatılması üzerine, "Dürüst olmak gerekirse hiç umurumda değil. Bu benim kararım, benim futbol yolum. Mutlu olmam önemli. Herkesin kendi görüşü var"
yorumunu yaptı. Türkiye'deki futbol atmosferinin kendisini müthiş etkilediğini vurgulayan Batrakov, Kocaelispor maçında ısınmaya çıkarken tribünlerin gösterdiği reaksiyonun kendisini Messi gibi hissettirdiğini vurguladı. G.Saray'da karşılanmasıyla ilgili soruyu ise "Aslında iyi anlamda şok oldum. Leao bile benden sonra takıma katılmasına rağmen bana destek verdi. Herkesin yıldız olduğunu, kapalı ve kibirli olacaklarını düşünüyordum.
Ancak bu yıldızlar oldukça mütevazı insanlar çıktı" şeklinde cevapladı.
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Mete Efendioğlu - Editör