Buruk değil büyük hoca

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile başarıdan başarıya koşuyor. Fenerbahçe'yi ligde 5. kez mağlup eden deneyimli hoca, üç ezeli rakibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 32 müsabakada 19 galibiyet, 6 beraberlik alırken sahadan 7 kez mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ı üst üste 4 defa şampiyonluğa taşıyan ve 5. kupa için son sürat ilerleyen Okan Buruk, derbilerin yüzde 59'undan zaferle çıktı. Taraftarının yüzünü güldüren usta hoca, büyük maçlardaki başarılı performansı ile dikkat çekti ve 2.00 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın başında 120. lig galibiyetini elde eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, Konya sonrasında Stuttgart ve ardından da Amed'e karşı 3'te 3 yapıp milli araya rahat girmek istiyor.

'ANCAK KENDİLERİNİ KANDIRIRLAR'

G.Saray Kulübü, F.Bahçe'nin derbide yaşanan olaylarla ilgili kendilerini suçlaması üzerine şu açıklamayı yaptı: ''Derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" sözünün adeta vücut bulmuş hâlidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz. Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum ve tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler.''



PRİM 139 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Başkan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasına inerek coşkuya ortak oldu. Karşılaşma sonrasında tribündeki heyecana alkışlarla katılan başkan Özbek, soyunma odasına indiğinde takımın tezahüratı ile karşılaştı. Daha önce 1 milyon Euro olarak belirlenen prime zam yapan başkan Özbek, soyunma odasında 2.5 milyon Euro (139 milyon TL) açıkladı.



G.SARAY LİSESİ DERBİYE ÖZEL MARŞLA AÇILDI

ASLAN, ezeli rakibini mağlup ederken kulübün kurulduğu G.Saray Lisesi'nde de bu galibiyet farklı bir şekilde kutlandı. Lisede dün sabah ilk ders zilinden önce özel bir marş çalındı. Sabah 08.15'te "Yıl 1905'te sen geldin dünyamıza, sarınlakırmızınla renk verdin sahalara, Kalbimizdesin, gönlümüzdesin, seviyoruz seni" tezahüratı şarkı olarak tüm okula dinletildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör