Buruk, kendini aştı!

Sezona 5-0'lık Beşiktaş hezimeti ve Young Boys faciasıyla başlayan Galatasaray'ın yıkılmasına teknik direktörü Okan Buruk izin vermedi. Sol beke Jakobs, orta sahaya Sara ve forvete Osimhen takviyesi gerçekleştiren Buruk, takım içinden de Yunus'u kazandı ve Sanchez'i savunma lideri yaptı. Bu teknik dokunuşla toparlanan Aslan, lig ve Avrupa'da emin adımlarla hedefine ilerliyor. Okan Buruk'un ilk döneminde 2.44 puan ortalamasıyla şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar geçen yıl 102 puan toplamış ve puan ortalamasını 2.68'e çıkarmıştı. Bu sezon 18 haftada 50 puanla devreyi zirvede tamamlayan Galatasaray, 2.77 puan ortalamasıyla rekora koşuyor. 27 Ağustos'ta Young Boys'a kaybeden Aslan, üç kulvarda oynadığı son 23 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

OKAN BURUK'UN PUAN ORTALAMALARI

SEZON........Puan Ort.

2023............... 2.44

2024............... 2.68

2025............... 2.77