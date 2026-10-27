Buruk tarihe geçti

G.Saray, 2022'de Okan Buruk göreve geldikten sonra Süper Lig'de ezeli rakibine karşı başarılı bir grafik çizdi. Bu süreçte 9 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden Cimbom, sahadan 3 beraberlikle ayrıldı ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Buruk'un, tek yenilgisinde (19 Mayıs 2024/1- 0) Fenerbahçe'nin teknik adamı İsmail Kartal'dı.
Galatasaray, fileleri 15 defa bulurken Fenerbahçe'den yalnızca 4 gol yedi. Ayrıca Okan Buruk, Gündüz Kılıç (5) ile beraber sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci isim olarak tarihe geçti. Fatih Terim, bu alanda 7 galibiyetle zirvede oturuyor.
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Mete Efendioğlu - Editör