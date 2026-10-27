Buruk tarihe geçti

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G.Saray, 2022'de Okan Buruk göreve geldikten sonra Süper Lig'de ezeli rakibine karşı başarılı bir grafik çizdi. Bu süreçte 9 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden Cimbom, sahadan 3 beraberlikle ayrıldı ve sadece 1 mağlubiyet aldı.Galatasaray, fileleri 15 defa bulurken Fenerbahçe'den yalnızca 4 gol yedi.